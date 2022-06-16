Брюссель, , 09:09 — REGNUM Решение ЕС о существенном сокращении импорта российской нефти неизбежно отразится на стоимости топлива. В этой связи нужен ориентировочный прогноз роста цен, полагает португальский европарламентарий Сандра Перейра, направившая свой запрос Еврокомиссии.

Европарламент (сс) European Parliament

Перейра отметила, что в конце мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах ЕС сократить импорт российской нефти на 90% к концу 2022 года. Но топливо уже стало столь дорогим, что средств на него не хватает большинству граждан и предприятий малого и среднего бизнеса в Португалии.

«Может ли Еврокомиссия дать ориентировочный прогноз роста цен по меньшей мере до конца 2022 года?» — спросила Перейра в своём обращении, которое цитирует RT.

Её интересует также, планирует ли Еврокомиссия принять какие-либо меры, чтобы смягчить остроту проблемы и обеспечить существенное снижение цен.

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