Джакарта, 16 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Храм Боробудур в Индонезии закрыли для туристов во время визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Antara.

DANIEL JULIE Храм Боробудур. Центральная Ява

Президент Германии посетит храм Боробудур 17 июня. В рамках этого визита парк храма Боробудур будет закрыт в 07:00–12:00 по западно-индонезийскому времени для широкой публики.

«Боробудур вновь откроется для туристов в 12:00 по местному времени», — заявили в администрации храма.

Президент Германии также отправится в Джокьякарту, чтобы познакомиться с культурным наследием Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Германии в президентском дворце в Богоре.