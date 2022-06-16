Вашингтон, 16 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В КНДР завершили работы по восстановлению третьего тоннеля на ядерном полигоне Пхунгери, расположенном в провинции Хамгён-Пукто. Об этом 15 июня сообщили в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно результатам анализа спутниковых снимков, опубликованных на сайте Beyond Parallel, работы по восстановлению третьего тоннеля, начатые около четырех месяцев назад, «очевидно завершены». Эксперты предполагают, что именно этот тоннель будет задействован в случае проведения Пхеньяном седьмых по счету ядерных испытаний.

Также сообщается о начале строительных работ в районе четвертого тоннеля. Отмечается, что у входа в тоннель сложены бетонные конструкции.

Между тем CSIS опубликовал данные снимки и комментарии после того, как министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в США, заявил, что КНДР, скорее всего, завершила приготовления к седьмому ядерному испытанию.

Напомним, что Северная Корея вывела из строя тоннели на ядерном полигоне в 2018 году после объявления моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР).