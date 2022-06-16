Нюрбинский район, , 08:38 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Якутии подтвердило информацию о задержании в Якутске молодого человека, который подозревается в убийстве двоих женщин. На теле жертв обнаружены колото-резанные ранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Убийство publicdomainpictures.net

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Ранее СМИ уточняли, что речь идёт о сыне главы Нюрбинского района республики Алексея Иннокентьева, который напал на его жену и дочь. Женщинам было 51 год и 34 года соответственно, сыну чиновника — 21 год. Трагедия произошла в Якутске, поздно вечером 15 июня.

«Подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи регионального Следственного комитета. Расследование продолжается», — пояснили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь главы района скончалась на месте происшествия, жена — в больнице. Из-за ЧП в муниципалитете отменили празднование Ысыаха.