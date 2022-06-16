Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 08:37 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялся открытый разговор о проектных инициативах молодежи в рамках межрегиональной встречи членов Ассоциации выпускников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Главной темой открытого разговора стало развитие молодежных социальных проектов и постконкурсное сопровождение участников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».
Во встрече с выпускниками и экспертами проекта из Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла участие председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая Экспертный совет конкурса.
Напомним, что в 2022 году свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» представили 93 226 человек из всех регионов Российской Федерации и 14 иностранных государств, из которых лишь 585 авторов проектов прошли в заключительный этап.
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов поделился практикой реализации проектной деятельности в университете: «В СПбГУПТД вопросам реализации практико-ориентированного обучения, в том числе и проектной деятельности, придавалось всегда большое значение. Наработан большой пул предприятий — партнеров, представителей легкой, текстильной, химической, целлюлозно-бумажной и энергетической промышленности, ведут свою деятельность бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, а также создан фонд финансовой поддержки инноваций. Как пример, совсем недавно мы провели конкурс-хакатон «SmartWearHack» по теме «Умная одежда» среди студентов СПбГУПТД и ЛЭТИ, вызвавший реальный интерес наших партнеров. В итоге часто получается проект, обладающий стартап-составляющей, позволяющий защитить ВКР в формате предпринимательского проекта «Стартап как диплом».
Научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова анонсировала предстоящую программу постконкурсного сопровождения выпускников нынешнего сезона Конкурса:
В рамках встречи в Санкт-Петербурге также выступили и сами выпускники конкурса.
Так, выпускница и эксперт конкурса, методист частной школы «Взмах» из Санкт-Петербурга Джени Халикова рассказала: «Ассоциация выпускников Конкурса и работа в качестве эксперта дают чувство сопричастности к масштабу сообщества «Моя страна — моя Россия», к реальным проектам и идеям, что, в свою очередь, помогает формированию активной гражданской позиции и пониманию того, что мы живём и делаем одно большое доброе дело для нашей страны».