Санкт-Петербург, , 08:37 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялся открытый разговор о проектных инициативах молодежи в рамках межрегиональной встречи членов Ассоциации выпускников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Главной темой открытого разговора стало развитие молодежных социальных проектов и постконкурсное сопровождение участников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Во встрече с выпускниками и экспертами проекта из Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла участие председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая Экспертный совет конкурса.

«В 2022 году подведение итогов Конкурса пройдет в Санкт-Петербурге, на площадке Петербургского международного экономического форума 18 июня. По завершению конкурсных мероприятий, уже после награждения, работа с выпускниками продолжится в ключе постконкурсного сопровождения. Кроме того, уже сейчас начинается проработка нового, юбилейного сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным , особое внимание в конкурсе будет уделяться научно-техническому творчеству», — рассказала Лилия Гумерова.

Напомним, что в 2022 году свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» представили 93 226 человек из всех регионов Российской Федерации и 14 иностранных государств, из которых лишь 585 авторов проектов прошли в заключительный этап.

«Сегодня в зале также находятся финалисты нынешнего сезона. Вне зависимости от результатов вы уже являетесь частью большого сообщества Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», которое стало стартовой площадкой для личностного роста и профессионального развития тысяч молодых людей из всех регионов страны. И это ваша главная победа», — обратился к участникам встречи заместитель генерального директора АНО «Россия − страна возможностей» Антон Сериков .

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов поделился практикой реализации проектной деятельности в университете: «В СПбГУПТД вопросам реализации практико-ориентированного обучения, в том числе и проектной деятельности, придавалось всегда большое значение. Наработан большой пул предприятий — партнеров, представителей легкой, текстильной, химической, целлюлозно-бумажной и энергетической промышленности, ведут свою деятельность бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, а также создан фонд финансовой поддержки инноваций. Как пример, совсем недавно мы провели конкурс-хакатон «SmartWearHack» по теме «Умная одежда» среди студентов СПбГУПТД и ЛЭТИ, вызвавший реальный интерес наших партнеров. В итоге часто получается проект, обладающий стартап-составляющей, позволяющий защитить ВКР в формате предпринимательского проекта «Стартап как диплом».

Научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова анонсировала предстоящую программу постконкурсного сопровождения выпускников нынешнего сезона Конкурса:

«Как и в прошлом году, авторы лучших проектов 2022 года получат возможность пройти дополнительную образовательную программу в сфере проектной деятельности и развития территорий, кроме того, их ждут нововведения. Совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мы планируем провести серию межрегиональных встреч авторов молодежных проектов — выпускников Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Мероприятия пройдут в гибридном формате в 5 городах России на базе университетов и объединят представителей всех федеральных округов страны. При этом каждая встреча будет посвящена отдельной актуальной теме, будь то социальное проектирование и волонтерство, развитие удаленных территорий, гражданско-патриотическое воспитание. В этом отношении, наш сегодняшний открытый разговор можно считать предварительной отправной точкой для серии встреч, официальный старт которым будет дан уже в августе».

В рамках встречи в Санкт-Петербурге также выступили и сами выпускники конкурса.

Так, выпускница и эксперт конкурса, методист частной школы «Взмах» из Санкт-Петербурга Джени Халикова рассказала: «Ассоциация выпускников Конкурса и работа в качестве эксперта дают чувство сопричастности к масштабу сообщества «Моя страна — моя Россия», к реальным проектам и идеям, что, в свою очередь, помогает формированию активной гражданской позиции и пониманию того, что мы живём и делаем одно большое доброе дело для нашей страны».