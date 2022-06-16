Вашингтон, 16 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Кубок Стэнли нынешним летом не поедет в Россию или Белоруссию. Об этом Национальная хоккейная лига (НХЛ) проинформировала игроков «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», 16 июня сообщает Sportsnet. ca.

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Отмечается, что запрете вывозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию игрокам сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Напомним, в финале Кубка Стэнли играют «Колорадо» и «Тампа-Бэй». В составе «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин, в составе «Тампы» — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форвард Никита Кучеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом матче финала плей-офф НХЛ «Колорадо» одержал победу над «Тампой» со счётом 4:3.

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