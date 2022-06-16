Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что выступающая против правительства Грузии часть депутатов Европейского парламента не является Европой, сообщает 15 июня on. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Полемизируя с президентом страны Саломе Зурабишвили, которая назвала высказывания правящей команды, критикующие резолюцию Европарламента, «антиевропейскими», Кобахидзе сказал:

«Та часть Европарламента, которая требует освобождения Михаила Саакашвили иНики Гварамии и введения санкций в отношенииБидзины Иванишвили, — это не Европа, и до сих пор мы думали, что только «Единое национальное движение» может объявить нашу критику антиевропейской риторикой».

Напомним, что 9 июня Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинское правительство, а ткже потребовал введения санкций против Иванишвили и освобождения Саакашвили и Гварамии.