Кобахидзе: выступающая против нас часть Европарламента — это не Европа!
Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что выступающая против правительства Грузии часть депутатов Европейского парламента не является Европой, сообщает 15 июня on. ge.
Полемизируя с президентом страны Саломе Зурабишвили, которая назвала высказывания правящей команды, критикующие резолюцию Европарламента, «антиевропейскими», Кобахидзе сказал:
«Та часть Европарламента, которая требует освобождения Михаила Саакашвили иНики Гварамии и введения санкций в отношенииБидзины Иванишвили, — это не Европа, и до сих пор мы думали, что только «Единое национальное движение» может объявить нашу критику антиевропейской риторикой».
Напомним, что 9 июня Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинское правительство, а ткже потребовал введения санкций против Иванишвили и освобождения Саакашвили и Гварамии.