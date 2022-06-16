Москва, 16 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Между Россией и Соединенными Штатами не ведётся никаких диалогов по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не идёт», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диалога между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия признал слабость позиции Киева в переговорном процессе.

Читайте также: Арахамия признал слабость позиции Киева на переговорах с Москвой