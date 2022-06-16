Ижевск, , 08:30 — REGNUM . В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 июня прививку от коронавируса сделали 698 370 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 558 312 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 163 814 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 34 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 082 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 229 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки.