Ижевск, 16 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. . В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 июня прививку от коронавируса сделали 698 370 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 312 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 163 814 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 34 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 082 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 229 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки.