Тирасполь, , 08:29 — REGNUM Молдавские власти всё ещё не пропускают грузовики с лекарствами в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом на телеканале «Первый Приднестровский» сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Карта Приднестровья Bestalex

По данным журналистов, Тирасполь направил Кишинёву список жизненно важных лекарств и предложил для них создать «зелёный коридор», но вопрос не получается решить. За последние три месяца из Молдавии в Приднестровье пропустили только одну машину с лекарствами.

«Эксперты уже согласовали параметры второго списка, который снял бы процентов 70 проблем, — сказал Игнатьев. — Но молдавская сторона не принимает этот список, хотя он уже был согласован минздравом Молдовы».

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевский режим закрыл границу с ПМР, оборвав торговые связи. Весь импорт в Приднестровье теперь поступает через Молдавию, чем пользуется Кишинёв, устраивая бюрократические проволочки на границе.

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