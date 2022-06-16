Ижевск, , 08:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 34 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 082 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 229 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили три новых случая заражения. В числе новых носителей вируса трое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

4045 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы пять человек, накануне в больницу попали трое жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 803 человека, 37 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, десять человек — в тяжелом состоянии, из них двое пациентов подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 июня прививку от коронавируса сделали 698 280 человек. Второй компонент препарата получили 558 161 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 163 048 жителей республики.