Денвер, США, , 08:27 — REGNUM Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 100-ю результативную передачу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 июня сообщается на сайте лиги.

Никита Кучеров Nhl.com

Кучеров отметился голевым пасом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш». Всего на его счету стало 100 передач в плей-офф НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» в первом матче финала плей-офф НХЛ со счётом 4:3.

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