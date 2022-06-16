Денвер, США, 16 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 100-ю результативную передачу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 июня сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Никита Кучеров

Кучеров отметился голевым пасом в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш». Всего на его счету стало 100 передач в плей-офф НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» в первом матче финала плей-офф НХЛ со счётом 4:3.