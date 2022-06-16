Красноярск, , 08:27 — REGNUM В Богучанском районе, расположенном на северо-востоке Красноярского края, площадь пожара на складе с заготовленным кругляком в посёлке Таёжный увеличилась в четыре раза — до 10 тысяч квадратных метров. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

представитель ГУ МЧС России по Красноярскому краю «Площадь пожара (в Таёжном) увеличилась до 10 тыс. кв. метров».

По данным ведомства, пожар ограничен только территорией лесозаготовительного предприятия и не угрожает посёлку.

Ранее в связи с задымлённостью в жилом посёлке к контролю качества воздуха в районе пожара подключилось региональное управление Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад лесозаготовительного предприятия с кругляком. Площадь пожара на первоначальном этапе достигла 2500 кв. метров. В его тушении задействован пожарный поезд.

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