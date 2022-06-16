Красноярск, 16 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Богучанском районе, расположенном на северо-востоке Красноярского края, площадь пожара на складе с заготовленным кругляком в посёлке Таёжный увеличилась в четыре раза — до 10 тысяч квадратных метров. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

представитель ГУ МЧС России по Красноярскому краю «Площадь пожара (в Таёжном) увеличилась до 10 тыс. кв. метров».

По данным ведомства, пожар ограничен только территорией лесозаготовительного предприятия и не угрожает посёлку.

Ранее в связи с задымлённостью в жилом посёлке к контролю качества воздуха в районе пожара подключилось региональное управление Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад лесозаготовительного предприятия с кругляком. Площадь пожара на первоначальном этапе достигла 2500 кв. метров. В его тушении задействован пожарный поезд.