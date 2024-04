Вашингтон, 16 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Глава Bethesda Тодд Говард заявил, что мегаполис New Atlantis в научно-фантастической игре Starfield станет самым большим городом в истории игр компании. Об этом 16 июня сообщает портал GamesRadar.

Скриншот из трейлера Видеоигра Starfield компании Bethesda Game Studios

Как рассказал Говард, в игре будет четыре крупных города и New Atlantis («Новая Атлантида») будет самым большим из них, он будет больше, чем Имперский город в Oblivion, Солитьюд в The Elder Scrolls V: Skyrim и Даймонд-сити в Fallout 4. Разработчик отметил, что в New Atlantis есть «все услуги», которых могут ожидать геймеры.

«Но это также штаб-квартира Constellation — фракции, к которой вы присоединяетесь, которая является последней группой космических исследователей», — сказал Ховард, добавив, что эта фракция представляет собой что-то вроде смеси НАСА, «Индианы Джонса» и «Лиги выдающихся джентльменов».

Ранее Тодд Говард заявил, что Starfield будет немного длиннее, чем Skyrim и Fallout 4 (примерно на одну пятую). Он добавил, что на прохождение основной сюжетной линии геймеры потратят примерно 30-40 часов.