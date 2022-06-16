Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Учащиеся школ в Бурятии будут учить каратэ-киокусинкай в рамках школьной программы. Возможность введения нового предмета обсудили 15 июня на совещании в правительстве республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские лично-командные соревнования по каратэ WKF НЕВСКИЙ ФАКЕЛ 2018 Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как отмечается, инициатива внедрения каратэ принадлежит полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. По словам зампреда Вячеслава Цыбикжапова, киокусинкай является одним из стремительно развивающихся видов спорта и хорошая программа для физического и духовного развития детей.

«Сейчас мы оценим потенциал региональной Федерации киокусинкай и будем внедрять в школы как дополнительное занятие уже с 1 сентября этого года, как это было и с известными проектами «Самбо в школу», «Шахматы в школу», — отметил он.

Проект рассчитан на школьников младших классов, а занятия могут проходить как в рамках физкультуры, так и вне уроков.