Киев, 16 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали на Украину. Об этом 16 июня сообщает итальянский телеканал RaiNews24.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Лидеры трех европейских стран уже находятся на украинской территории», — заявила ведущая утреннего выпуска новостей телеканала.

Также телеканал показал фото, на котором запечатлены общающиеся в неформальной обстановке за столом в поезде Драги, Макрон и Шольц. При этом уточняется, что лидеры названных европейских стран, «предположительно», приедут в Киев из Варшавы.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в СМИ появилась информация о том, что Драги, Макрон и Шольц намерены приехать в Киев с визитом.