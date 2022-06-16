Кемерово, 16 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Специалисты института цифры Кемеровского государственного университета разработали 3D-модели динозавров. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

gizmodo.com Скелет динозавра

«Проект представят в Шестаково во время проведения фестиваля «Динотерра», опробовать QR-код и «познакомиться» с динозавром смогут все желающие», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль динозавров «Динотерра» состоится с 17 по 19 июня. Он объединит в себе науку, творчество и новейшие технологии.