Уфа, , 08:24 — REGNUM Проверку по факту нападения собаки на ребенка проводят в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

По предварительной информации, 13 июня 2022 года в деревне Топоринка Благоварского района 4-летняя девочка зашла во двор дома, где на нее напала собака. В результате ребенок получил травмы, ее срочно доставили в медучреждение.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также принять процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии стая собак напала на девочку и женщину.