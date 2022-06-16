Киев, , 08:23 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Об этом в интервью порталу Axios заявил глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«До 1000 украинских солдат погибают или получают ранения каждый день в Донбассе на востоке Украины, в среднем от 200 до 500 убитых и ещё много раненых», — уточнил украинский чиновник.

Арахамия утверждает, что потери ВСУ значительно выросли за последние две недели боев. При этом он подчеркнул, что Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать ещё два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери и продолжить борьбу в Донбассе.

Представленные украинским чиновником данные существенно отличаются от тех, которые ранее озвучивал официальный Киев и Пентагон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют от 60 до 100 человек убитыми и около 500 человек раненными в бою. Украинский лидер назвал ситуацию очень тяжёлой.

Позднее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк привёл другие данные. По его словам, ежедневные потери украинский армии в живой силе составляют в среднем от 100 до 200 бойцов.

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15 июня председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли заявил, что ежедневные людские потери украинских вооружённых формирований оцениваются военными США примерно в 100 человек убитыми и до 300 человек ранеными.