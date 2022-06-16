Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжается неделя национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого пройдёт свыше 200 мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатор. Особое внимание будет уделено ходу строительства крупных объектов: это позволит не только расширит возможности медицины, повысит эффективность работы системы здравоохранения, но и в целом отразится на социальном уровне и качестве жизни населения.

Медики Иван Шилов © ИА REGNUM

О планах по реализации нацпроекта доложили на штабе по комплексному развитию региона. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить контроль за ходом реализации мероприятий нацпроекта и соблюдением сроков.

«Особенно за строительством таких крупных объектов, как детский инфекционный корпус и фельдшерско-акушерские пункты в сёлах. Сбоев быть не должно. Глав муниципальных образований прошу лично контролировать ход национального проекта в каждом конкретном районе области», — поручил Алексей Русских.

Глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков сообщил, что с 2019 года в рамках нацпроекта в сёлах построено 25 фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса врача общей практики, приведены к стандарту новой модели медицинской организации 18 детских поликлинических отделений.

В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется построить пять сельских фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию, отремонтировать восемь поликлинических отделений, закупить 23 единицы медоборудования и 13 единиц санитарного транспорта.

Помимо этого, в Ульяновской области идёт переоснащение сосудистых центров и онкологического диспансера, внедряются сервисы региональной медицинской информационной системы. Так, в сосудистые отделения Новоспасской и Барышской больниц планируется закупить соответственно ангиограф (для контрастного исследования сосудов) и компьютерный томограф с ультразвуковыми аппаратами (для исследования сердца и сосудов). Отмечается, что данное высокотехнологичное оборудование позволит повысить доступность и качество оказания медпомощи жителям отдалённых районов.

Неделя национального проекта «Здравоохранение» в Ульяновской области завершится 19 июня. В регионе работают мобильные медицинские пункты, проходят профилактические и донорские акции, встречи с населением по вопросам здравоохранения.

В частности, 16 июня на «Площадке здоровья» в ТЦ «Ветер» можно будет пройти скрининг и проконсультироваться с врачом, 17 июня состоится открытие «Доски почёта» медицинской палаты, а 18 июня во всех поликлиниках области пройдёт Единый день диспансеризации.

Напомним, что в Ульяновской области реализуется 47 региональных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов, на что в 2022 году предусмотрено 17,3 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области бюджетным приоритетом остаётся социальная сфера, инвестиции в которую в 2021 году составили около 70%. В структуре социальных расходов почти треть составили средства для обеспечения жителей доступной и квалифицированной медпомощью.

Губернатор Алексей Русских, говоря о приоритетах государственной политики, назвал «своей личной задачей» возвращение «в политику именно человеческого измерения, построение наших действий и решения на принципах социальной справедливости и заботы о людях».

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