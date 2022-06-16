Москва, 16 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Для всего мира важно обсуждение между Россией и США договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, обсуждать это соглашение нужно было ещё вчера, а сейчас актуальность сохраняется.

«Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему, — сказал Песков в интервью РИА Новости. — И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности».

Он также оценил вероятность ядерной словами, что спикерам нужно быть достаточно мудрыми, чтобы не отвечать на профессиональные вопросы СМИ по этой теме.