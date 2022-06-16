Вашингтон, 16 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Лживые обвинения против российских военнослужащих распространяют в США так называемые правозащитники, полностью игнорирующие вместе с тем обстрелы Донецка украинскими националистами. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном 16 июня в телеграм-канале дипмиссии.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

В посольстве обратили внимание, что представители администрации США и неправительственной организации Amnesty International в очередной раз обвинили Россию в нарушении на Украине норм международного гуманитарного права. Военнослужащие ВС РФ якобы совершают преступления в ходе специальной операции.

«Это ложь. Вооружённые Силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы», — подчеркнули в посольстве.

Так называемые правозащитники обслуживают интересы местного правящего класса. Поэтому они распространяют фейки о том, что российские войска якобы применяют в Харькове кассетные боеприпасы, и полностью игнорируют бомбардировки жилых районов Донецка. Город бомбят украинские националисты при помощи западного вооружения, добавили в дипмиссии.

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