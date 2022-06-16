Нюрбинский район, , 08:20 — REGNUM В ночь на 16 июня были убиты жена и дочь главы Нюрбинского района Якутии Алексея Иннокентьева. В совершении этого преступления подозревают 22-летнего сына руководителя муниципалитета, сообщил «Якутск Вечерний».

Убийство Mate Marschalko

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По информации издания, дочь Алексея Иннокентьева скончалась сразу. Жену увезли в больницу, но не смогли спасти. Подробности происшествия пока не сообщаются, следственное управление СК РФ по республике обещает предоставить информацию позже.

Из-за трагедии в Нюрбинском районе отменён главный праздник Якутии — Ысыах.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Якутске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек за один день. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.