Москва, 16 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар, сейчас рубль переукреплен, заявил 16 июня вице-премьер России Андрей Белоусов.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — сказал он в интервью ТАСС.

Белоусов добавил, что курс рубля «складывается таким, каким есть», Центробанк России его не таргетирует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому. На текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам.

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