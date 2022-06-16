Кишинёв, 16 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Неурегулированный приднестровский конфликт не может помешать запустить процедуру вхождения Молдавии в Евросоюз. Об этом 15 июня заявил на пресс-конференции в Кишинёве президент Франции Эммануэль Макрон.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

«Мы не можем назвать эту ситуацию препятствием, но в процессе мы должны будем найти ей решение», — сказал французский президент.

Он назвал «легитимным» стремление Молдавии войти в ЕС. В конце текущего месяца Еврокомиссия должна вынести официальное заключение.

Напомним, Молдавия подала заявку на вступление в ЕС 3 марта. На это в МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отметили, что Кишинёв не учёл мнение Тирасполя по этому вопросу. В связи с этим в Приднестровье призвали оформить это в правовом ключе, заключив договор между республиками о добрососедстве.