Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в публичном повторении лжи оппозиции, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«К сожалению, вчерашний брифинг Зурабишвили был прямо направлен против принятия Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. С одной стороны, Зурабишвили заявляет, что радикальная оппозиция в Брюсселе действовала против государства, а с другой стороны, публично повторяет ложь, на которой построена антигосударственная кампания «Единого национального движения» и его сателлитов. Когда Зурабишвили за неделю до принятия решения о статусе кандидата говорит, что в июле прошлого года Грузия была на первом месте, а сейчас находится на последнем месте по отношению к Украине и Молдавии, этому заявлению можно дать только самую жёсткую оценку. То, что эта так называемая «оценка» президента является лживой, в данном случае даже не имеет никакого существенного значения», — сказал Кобахидзе.

По его словам, когда президент заявляет, что «не осталось аргументов» и «мало шансов» получить статус кандидата в ЕС, это является продолжением антигосударственной риторики радикальной оппозиции.

Напомним, что 14 июня Зурабищвил на своём брифинге подвергла критике политику грузинского правительства и «Грузинской мечты», считая что она может привести к отказу предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.