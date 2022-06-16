Президент Грузии публично повторяет ложь — председатель «Грузинской мечты»
Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в публичном повторении лжи оппозиции, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».
«К сожалению, вчерашний брифинг Зурабишвили был прямо направлен против принятия Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. С одной стороны, Зурабишвили заявляет, что радикальная оппозиция в Брюсселе действовала против государства, а с другой стороны, публично повторяет ложь, на которой построена антигосударственная кампания «Единого национального движения» и его сателлитов. Когда Зурабишвили за неделю до принятия решения о статусе кандидата говорит, что в июле прошлого года Грузия была на первом месте, а сейчас находится на последнем месте по отношению к Украине и Молдавии, этому заявлению можно дать только самую жёсткую оценку. То, что эта так называемая «оценка» президента является лживой, в данном случае даже не имеет никакого существенного значения», — сказал Кобахидзе.
По его словам, когда президент заявляет, что «не осталось аргументов» и «мало шансов» получить статус кандидата в ЕС, это является продолжением антигосударственной риторики радикальной оппозиции.
Напомним, что 14 июня Зурабищвил на своём брифинге подвергла критике политику грузинского правительства и «Грузинской мечты», считая что она может привести к отказу предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.