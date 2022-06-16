София, , 08:16 — REGNUM Уровень инфляции по итогам мая в Болгарии составил 15,6%, достигнув наивысшего за последние 24 года значения. Об этом сообщает на своем сайте Национальный статистический институт республики.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1998 году в стране была зафиксирована инфляция в размере 18%. Среди продуктов питания самый большой рост цены в мае 2022 года коснулся картофеля — 14%. Стоимость хлеба и рыбы возросла на 9,4% и 8,2% соответственно, а бензина и дизтоплива — на 7,4% и 5,1%.

Транспортные услуги подорожали в среднем в мае на 3,2%. Цены в ресторанах и гостиницах поднялись на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Статистическое управление королевства Швеции (SCB) объявило, что уровень инфляции в королевстве по итогам мая достиг 7,2%, что является рекордом с 1991 года.

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