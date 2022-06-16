Херсон, 16 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Гражданство России автоматически получат все дети в Херсонской области, которые родились после 24 февраля 2022 года. Об этом 16 июня рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля), автоматически получают гражданство РФ», — приводит его слова ТАСС.

Также Стремоусов уточнил, что дети-сироты в регионе уже стали гражданами России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике под обстрелами украинской армии погибли за сутки восемь мирных жителей.