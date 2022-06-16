Ереван, 16 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Статус Нагорного Карабаха должен быть не целью, а средством для защиты прав и безопасности населения. Об этом 15 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте при обсуждении госбюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Любой статус, реально гарантирующий безопасность, права и свободы народа Нагорного Карабаха, должен считаться решением для нас», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что мирное существование Армении зависит не только он нее, так как много желающих уничтожить страну. Премьер-министр заявил, что нужно нейтрализовать угрозы, в противном случае погибнут и Нагорный Карабах, и Армения.

Напомним, в апреле Пашинян заявил о призывах «международного сообщества» к Армении снизить планку статуса Нагорного Карабаха. В оппозиции его после этого обвинили в планах сдать республику Азербайджану. После этого в Ереване начали почти ежедневно проводить акции протеста, на которых участники требуют отставки Пашиняна.