Москва, 16 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», может полностью перейти из аэропорта «Внуково» в «Шереметьево» Об этом 16 июня сообщает издание «Известия».

Фото facebook.com/pgpobeda.aero Самолет авиакомпании «Победа»

Уточняется, что переход в другой аэропорт возможен уже в сентябре текущего года. Точная информация по данному вопросу, как и окончательное решение, по словам представителя авиакомпании Елены Селивановой, будет принято в течение месяца.

«Планы о возврате «Победы» в Шереметьево были всегда. Все заключенные ранее договоры с перевозчиком действуют, хотя лоукостер сейчас не летает из аэропорта», — уточнил один из топ-менеджеров Шереметьево.

По предварительной информации, после перехода «Победы» её авиарейсы будут обслуживаться в терминале D, где авиакомпания в прошлом году открыла брифинг-пространство для своих экипажей. Здесь они могут подготовиться к полёту, изучить необходимую документацию, касающуюся предстоящего рейса. Но окончательного решения по терминалу пока не принято, всё будет зависеть от объёма перевозок.

В авиакомпании «Аэрофлот» пояснили, в результате перевода рейсов «Победы» в Шереметьево можно будет сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы всей группы в одном аэропорту. Такое решение позволит эффективнее проводить техобслуживание самолётов и предложить пассажирам больше удобных авиамаршрутов.

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