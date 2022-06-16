Денвер, США, , 08:11 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Валерий Ничушкин DalStars9

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились форварды Габриэль Ландеског, Арттури Лехконен и Андре Бураковски.

В составе «Тампы» точными бросками отметились нападающие Ник Пол, Ондржей Палат и российский защитник Михаил Сергачёв. На счету Никиты Кучерова один голевой пас.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч состоится 19 июня.

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