Кызыл, , 08:11 — REGNUM Жителей Тувы предупредили о наступлении жары и ухудшении погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Николай Крымов. Гроза. 1908

По данным синоптиков, 16 июня местами по региону ожидаются грозы со шквалистым ветром до 17-22 метров в секунду, возможен град. При этом столбик термометра днём поднимется до 27-32 градусов тепла.

Жителей в связи с этим призвали соблюдать осторожность, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, поставить машину в гараж, на улице обходить шаткие конструкции, деревьев и так далее.