Уфа, 16 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Орденом Мужества за спасение пассажиров в 1996 году наградил президент России Владимир Путин летчиков из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.

Цитата из т/ф «Гибель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы». реж Сергей Краус. 2007. Россия Самолет

«Указом президента РФ В. В. Путина за мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, орденом Мужества награждены Константин Бузанов, Владимир Былда (посмертно), Петр Филипов, Салават Хабиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что 23 августа 1996 года пилоты экипажа Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии» выполняли рейс из Анапы в Уфу. В ходе полета самолет столкнулся со стаей бакланов. Одна из птиц ударилась о шасси, другая была отброшена, третья птица попала в левый двигатель.

«Удар был такой силы, что титановые лопатки турбины погнулись и раскрошились, вместо двигателя осталась пустая «бочка», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что пилоты посадили самолет, тем самым спасли жизни около 60 пассажиров.

«Борт посадили с ювелирной точностью. Пассажиры начали возмущаться: «Зачем развернули? Нас дома ждут!». Никто из них даже не догадался, что пережил второе рождение», — говорится в сообщении.