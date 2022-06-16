Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на валютном рынке 15 июня прошли относительно спокойно несмотря на важные события для России и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объемы на рынке сохраняются небольшие. Курс доллара стабилизировался около 57 руб. Рубль встретил сопротивление в районе 55,50 руб. Двое суток отказывается его проходить и реагировать на внешние события.

По итогам дня рубль закрылся в минусе против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,64%, до 56,96 руб., евро/рубль — на 1,09%, до 59,79 руб., фунт/рубль — на 3,65%, до 71,00 руб.

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Его участники обсуждают параллельный импорт, рубль и перспективы экономики. Реакция рынка в первый день работы форума отсутствовала.

Также вербальную интервенцию провел глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому. На текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам.

На фоне высоких цен на российские энергоресурсы и резкого падения импорта, перекос баланса в пользу экспортных поступлений укрепил рубль, создав ему иммунитет от смягчения валютного контроля, снижения ключевой ставки и словесных интервенций представителей власти.

К закрытию вечерней сессии рубль немного сдал позиции на фоне небольшого снижения цен на нефть. Локальный валютный рынок проигнорировал решение ФРС США повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 1,75% и ослабление доллара.

На пресс-конференции мистер Джером Пауэлл долго оправдывался за высокую инфляцию. Хвалил себя за предыдущие решения, но провал в борьбе с инфляцией списал на события в Украине.

Пауэлл сказал, что нынешние темпы повышения ставки уместны и на следующем заседании они могут составить 50 или 75 базисных пунктов. Речи о повышении ставки на 100 пунктов не шло. Ему удалось охладить рынки и снизить доходность по гособлигациям. По доллару началась небольшая коррекция.

Сегодня, 16 июня, на торгах в Азии индекс доллара и фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Баррель Brent стоит $119.

Внешние условия благоприятные для рубля, только он вышел из мировой финансовой матрицы. Живет теперь своей жизнью. На Мосбирже один курс на валюты, на чёрном рынке на 16% выше биржевого.

Учитывая, что в России начался налоговый период и экспортеры будут заливать рынок валютой, рубль сохранит движение в диапазоне 55,50 — 59,50 руб. Рынок сейчас низколиквидный, поэтому внтуридневные ценовые колебания составляет до 7%.

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