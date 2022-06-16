Пхеньян, , 08:12 — REGNUM За прошедшие сутки 26 010 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 16 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,55 млн человек. Из них выздоровели 4,51 млн пациентов, ещё 46 тыс. находятся под наблюдением врачей. За минувшие сутки скончался один человек, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 73 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7994 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 256 457.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 8 тыс. носителей SARS-CoV-2