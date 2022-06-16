Лондон, 16 июня 2022, 08:09 — REGNUM Два наёмника из США, являющиеся бывшими американскими военнослужащими и приехавшие на Украину воевать на стороне киевского режима, попали в плен во время боя под Харьковом. Об этом 15 июня сообщила британская газета The Daily Telegraph.
По информации источника, это могут быть первые граждане США, взятые в плен с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.
При этом отмечается, что 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх могли быть взяты в плен на минувшей неделе, когда они вели бой с российскими военными в составе группы из десяти человек.
Кроме того, указывается, что вывод о том, что названные американские наёмники могли оказаться в плену сделали их сослуживцы, не обнаружившие на месте боестолкновения их трупы. Также в Telegraph назвали сообщения о том, что два американца ранее попали в плен на Украире косвенным подтверждением такой информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США заявило о недопустимости спекуляций на тему создания в отношении российских военных «нового Нюрнбергского трибунала».