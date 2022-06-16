Лондон, 16 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Два наёмника из США, являющиеся бывшими американскими военнослужащими и приехавшие на Украину воевать на стороне киевского режима, попали в плен во время боя под Харьковом. Об этом 15 июня сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

По информации источника, это могут быть первые граждане США, взятые в плен с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

При этом отмечается, что 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх могли быть взяты в плен на минувшей неделе, когда они вели бой с российскими военными в составе группы из десяти человек.

Кроме того, указывается, что вывод о том, что названные американские наёмники могли оказаться в плену, сделали их сослуживцы, не обнаружившие на месте боестолкновения их трупы. Также в Telegraph назвали сообщения о том, что два американца ранее попали в плен на Украине, косвенным подтверждением такой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США заявило о недопустимости спекуляций на тему создания в отношении российских военных «нового Нюрнбергского трибунала».