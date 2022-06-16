Джакарта, 16 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в президентском дворце в Богоре, сообщает Kompas.

Bundespraesident.de Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии прибыл в президентский дворец 16 июня около 09:56 по местному времени. Выйдя из своей машины, Франк-Вальтер Штайнмайер поприветствовал президента Индонезии крепким рукопожатием.

Глава Германии расписался в гостевой книге. Затем лидеры стран направились на веранду Богорского дворца, чтобы подготовиться к посадке деревьев. Лидеры двух государств вместе посадили саженцы сандалового дерева.

Напомним, 15–17 июня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер находится с визитом в Индонезии. В дополнение к Богору президент также посетит Джокьякарту. Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомится с культурным наследием Индонезии, посетит храм Боробудур и встретится с губернатором Центральной Явы. До визита в Индонезию президент Германии посетил Сингапур.