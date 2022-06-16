Пермь, 16 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Перми вынесен приговор местному жителю, который признан в незаконной рубке леса с причинением значительного ущерба, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

(сс) rapha16 Срубленные деревья

Мужчина, не имея законных оснований на заготовку древесины, ввёл в заблуждение членов нанятой им бригады. В результате совершена рубка деревьев. Ущерб лесному фонду составил более 5 млн рублей.

Суд назначил пермяку наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

«По приговору суда обращено взыскание на принадлежащее виновному имущество, а именно на три легковых автомобиля, трактор, тракторную телегу и бытовую технику. Также удовлетворен иск министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона о взыскании с осужденного ущерба в размере 5 млн рублей», — сказали в прокуратуре.