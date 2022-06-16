Кемерово, , 08:07 — REGNUM В Кемерове и Новокузнецке к открытию готовят стелы «Город трудовой доблести». Осенью после реконструкции в городах откроются обновленные парки имени Г. К. Жукова, где и установят стелы, сообщили в областном правительстве.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Это дань уважения и памяти подвигу, который совершили жители Кузбасса во время войны и после её завершения — при восстановлении экономики страны, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Нам важно, чтобы те места, где будут установлены стелы, достойно выглядели. Поэтому мы приводим в надлежащий вид парки».

Напомним, ранее звание «Город трудовой доблести» было присвоено двум городам Кузбасса. В 2020 году почётного статуса удостоился Новокузнецк, а в 2021 году — Кемерово.