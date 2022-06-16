Красноярск, 16 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В посёлке Таёжный, расположенном в Богучанском районе на северо-востоке Красноярского края, в связи с крупным пожаром на складе с кругляком Роспотребнадзор организовал мониторинг качества воздуха. Об этом глава регионального управления ведомства Дмитрий Горяев 16 июня сообщает в своём телеграм-канале.

Patrick Mackie Кругляк

Дмитрий Горяев «В связи с наблюдающимся задымлением в п. Таёжный Богучанского района от пожара на лесозаготовительном предприятии нами организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки посёлка».

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад с кругляком. Площадь пожара в настоящее время достигает 2500 кв. метров. В его тушении задействован пожарный поезд.