ПМЭФ: как привлечь кадры в Арктическую зону России?
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит 25-й Петербургский международный экономический форум. В панельных дискуссиях активное участие примут эксперты, победители и участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», будет подписано более десяти соглашений о сотрудничестве с регионами, ведущими вузами страны и партнёрами.
В нулевой день форума состоялась панельная дискуссия на тему «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры». Модератором сессии выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, участие в дискуссии приняли заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко, первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов.
Открывая дискуссию, Алексей Комиссаров напомнил участникам встречи, что в апреле этого года Президент РФ, Председатель Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны, где подчеркнул, что «решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем регионе, реализация здесь масштабных инвестиционных проектов — всегда была и остаётся для нас приоритетом».
Две трети арктического побережья приходится на территорию нашей страны, здесь пролегает национальная транспортная артерия между Европейской частью России и Дальним Востоком — Северный морской путь. В этом регионе находятся многочисленные месторождения природного газа, нефти, никеля и кобальта, меди, алмазов, редких металлов, здесь в экстремальных условиях проживают и трудятся сотни тысяч россиян.
Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов рассказал о существующей научно-образовательной инфраструктуре, специализирующейся на подготовке кадров для Арктики, о лучших практиках обучения в связке вуз-предприятие, которые позволяют закрепить кадры в регионе, о новых проектах, направленных на укрепление статуса региона как научно-образовательного центра.
Исторически одной из ключевых специализаций Архангельской области является научно-образовательная деятельность. Какова роль Архангельской области в подготовке кадров для Арктики и их закреплении в арктических регионах, рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский: «Я глубоко убежден, что директивным путем ничего сделать невозможно. Крайне неправильно, с точки зрения экономики, ограничивать передвижение людей. Человек должен самореализовываться там, где он будет наиболее полезен для своей страны, вне зависимости от направления, которое он выбирает. Мы десятилетиями говорили, что большая проблема российской экономики в низкой внутристрановой миграции трудовых ресурсов. Сегодня, будучи губернатором, я крайне заинтересован в том, чтобы наиболее талантливая и перспективная молодежь оставалась в регионе и развивала Архангельскую область. Надо создавать такие условия, которые были бы интересны с точки зрения самореализации, условия, которые были бы равны, а на самом деле, были бы лучше, чем в центральной части России, где жить значительно комфортнее. Издержки на Севере выше, и мы это решаем различными преференциальными инструментами и механизмами, которые государство предоставляет. В ближайшие годы это возможно, потому что Арктика сегодня раскрывается с новой стороны и получает новые перспективы развития. Государство изменило свой подход и отношение к развитию северных территорий».
В Мурманской области — еще одном регионе Арктической зоны России — в 2019 году утвердили стратегический план «На Севере-жить!» на основе предложений северян. За 3 года благодаря региональным выплатам и программе «Земский доктор» привлечено более 270 врачей, установлена минимальная зарплата для молодых учителей. Отдельное внимание уделяется развитию среднего и малого предпринимательства, реализуются программы «Гектар Арктики», «Губернаторский стартап». В 2021 году миграционная убыль сократилась в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.
Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в первую очередь правительство региона сосредоточилось на экономической базе. По словам губернатора, федеральное правительство и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики дали региону множество возможностей.
Как отметил губернатор, Мурманская область входит в топ-10 субъектов по уровню доходу семей: «Это наша экономическая основа. Резиденты, которые у нас сейчас работают, уже создали 3 тыс. рабочих мест. Сейчас нам проще говорить с молодежью, потому что экономика именно здесь».
Вторым шагом по решению проблемы с оттоком населения Андрей Чибис назвал поддержку молодежи. Губернатор отметил, что молодые люди — основа Арктики.
Какие современные и эффективные инструменты развития кадрового потенциала Арктики использует и планирует внедрять федеральное правительство, рассказала Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая.
Насколько сегодня инвесторы готовы выступать заказчиками в системе образования, какой сегодня запрос у бизнеса в части компетенций работников, на примере Красноярского края рассказал генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко: «В ближайшие годы нас ждет серьезный вызов. Например, в Красноярском крае количество создаваемых в ближайшие пять лет рабочих мест превысит 100 тысяч единиц. Это серьезный вызов для рынка труда, который своими силами не справится с этой задачей. Часть инвесторов это понимают, реализуют свои проекты, которые обеспечивают их кадрами, но это единичные случаи. Системное решение этого вызова мы видим в формировании индивидуальных программ кадрового обеспечения для инвестиционных проектов, которые могли бы формироваться с участием инвестора региона и федерального Минобрнауки. Недавно мы провели исследование и выявили потребность наших инвесторов в рабочих специальностях и в компетенциях, ярко выделяются надпрофессиональные навыки (soft skills), которые очень востребованы на рынке. К сожалению, система образования сегодня не готова быстро менять подходы и реагировать на вызовы времени. Мы могли бы приблизиться к практике внедрения диплома компетенций. В этом смысле технологии конкурса «Лидеры России», которые уже создали суперэффективную, уникальную систему оценки компетенций, могли бы в этом вопросе очень помочь».
Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что с 2021 года платформа совместно с Министерством науки и высшего образования РФ по поручению Президента РФ реализуют проект «Центры оценки и развития управленческих компетенций». Центры компетенций — это площадка, где студенты сначала проходят диагностику своих надпрофессиональных компетенций (soft skills), а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе каждый студент получает цифровое портфолио, а работодатель — специалиста с развитыми как профессиональными, так и надпрофессиональными компетенциями. За год создано 42 Центра компетенций в 22 субъектах страны. Центры есть в каждом федеральном округе, их работой охвачено уже более 60 университетов и 120 000 студентов. Часть центров — отраслевые.
Первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева поделилась, какие подходы Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики использует, чтобы справиться с вызовами в части кадрового обеспечения: «Как институт развития мы являемся центром экспертизы и знаний для макротерритории, поскольку работаем и с жителями, и с работодателями, и с региональными правительствами. В кадровом развитии первая наша задача и вклад — это анализ кадровой потребности. Мы проводим системную работу с резидентами Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики», в будущем прогнозируем создание новых 182 тысяч рабочих мест до 2030 года. Довольно серьезная цифра для арктической территории — это новые рабочие места, которые потребуют новые кадры. Этими прогнозами мы делимся с Минобрнауки РФ, что позволяет увеличивать количество бюджетных мест в вузах АЗРФ. Мы также транслируем эти знания абитуриентам и студентам: создаем навигатор востребованных профессий с горизонтом в 5 лет, показывая траекторию работы на территории русского Севера. Также хочу обозначить большой кадровый проект, который мы реализуем при поддержке Минобороны, — «Арктический призыв». В рамках этой инициативы мы работаем с молодыми людьми, которые сейчас заканчивают срочную службу, у многих из них есть среднее специальное образование, но еще нет опыта работы. Мы предлагаем им возможность работать в Арктике, предлагаем конкретную жизненную траекторию. В прошлом году запустили пилот с «Норильским никелем». 3,5 тысячи ребят, приближающимся к дембелю, предложили жить и работать в Арктической зоне РФ. 40% из них подтвердили интерес. Часть из них уже трудоустроена. В 2022 году мы расширяем географию: будем работать с 25 тыс. ребят, которые завершают военную службу, несколько десятков работодателей подключились к этой программе. Жизнь и работа на русском Севере — это не только возможность, но и личный вызов! Такая, в хорошем смысле, героизация работы в Арктике, развитие важнейших предприятий и территорий находит отклик у молодого поколения».
Какие еще шаги предпринимаются для привлечения и удержания молодежи в Арктике, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов: «В этом году мы запускаем проект «Больше, чем работа». Он объединит 29 субъектов, 4 из которых — арктические территории. Мы планируем развивать промышленный туризм, проводить стажировки для молодых людей на предприятиях. В этом году в проекте уже примут участие до 10 тысяч человек. Уже с десяток предприятий в регионах Арктики готовы предоставить и позиции для стажировки, и рабочие места. Речь идет о привлечении молодых людей: они приедут, посмотрят, что на предприятиях есть места для молодых специалистов, поймут, что в регионе с такой инфраструктурой жить интересно, и надеемся, будут оставаться. Также не могу не сказать о проекте «Больше, чем путешествие», который мы реализуем совместно с платформой «Россия — страна возможностей» и Ростуризмом. Это шанс для победителей наших конкурсов выехать и посмотреть страну, поучаствовать волонтерских и просветительских активностях. Люди приезжают не просто по туристической путевке, а по интересному маршруту, которых у нас уже более 300. Это позволит молодежи проникнуться красотой региона, людьми, с которыми они будут общаться, и возможно, задуматься о переезде в этот субъект».