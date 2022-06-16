Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит 25-й Петербургский международный экономический форум. В панельных дискуссиях активное участие примут эксперты, победители и участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», будет подписано более десяти соглашений о сотрудничестве с регионами, ведущими вузами страны и партнёрами.

Дарья Драй, ИА REGNUM ПМЭФ

В нулевой день форума состоялась панельная дискуссия на тему «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры». Модератором сессии выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, участие в дискуссии приняли заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко, первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов.

Открывая дискуссию, Алексей Комиссаров напомнил участникам встречи, что в апреле этого года Президент РФ, Председатель Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Арктической зоны, где подчеркнул, что «решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем регионе, реализация здесь масштабных инвестиционных проектов — всегда была и остаётся для нас приоритетом».

Две трети арктического побережья приходится на территорию нашей страны, здесь пролегает национальная транспортная артерия между Европейской частью России и Дальним Востоком — Северный морской путь. В этом регионе находятся многочисленные месторождения природного газа, нефти, никеля и кобальта, меди, алмазов, редких металлов, здесь в экстремальных условиях проживают и трудятся сотни тысяч россиян.

«Согласно исследованию Арктического центра стратегических исследований о формировании кадровой потребности российской Арктики, к 2035 году планируется создать более 182 тысяч рабочих мест по 64 специальностям, из которых более 140 тысяч будут созданы в рамках 198 инвестиционных проектов, а еще 42 тысячи — в рамках действующих производств у 627 работодателей. Сегодня я хочу обсудить с вами, как консолидировать усилия высшей школы, бизнеса и власти для обеспечения арктических проектов высококвалифицированными кадрами, которые сумели бы занять эти 182 тысячи рабочих мест и эффективно выполнять свои обязанности. Хотелось бы услышать от вас как от экспертов с большим опытом, в каких кадрах нуждается регион, как привлечь трудовые ресурсы в Арктику и что для этого могут сделать федеральные проекты», — отметил Алексей Комиссаров.

Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов рассказал о существующей научно-образовательной инфраструктуре, специализирующейся на подготовке кадров для Арктики, о лучших практиках обучения в связке вуз-предприятие, которые позволяют закрепить кадры в регионе, о новых проектах, направленных на укрепление статуса региона как научно-образовательного центра.

«За последние 7 лет при содействии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики инвесторы вложили в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике 2 трлн рублей, создали более 104 тысяч рабочих мест. Нам удалось создать уникальные преференциальные режимы. Одна из приоритетных задач — системная работа над улучшением мер поддержки для бизнеса и граждан. Люди, которые живут и приезжают работать, в частности, в Арктику, хотят для себя и детей качественное жилье, медицину, досуг, культуру и прочее. Работая над привлечением инвестиций, мы формируем и комплекс мероприятий, направленных на развитие человеческого ресурса и капитала. Конкретно я бы выделил программы, часть из которых мы реализуем на Дальнем Востоке и планируем реализовать в Арктической зоне. Это Дальневосточный и Арктический гектар. В АЗРФ с 2021 года бесплатно выделили землю 3 тысячам человек, а на Дальнем Востоке уже 103 тысячи человек получили гектары. Стартовал «Дальневосточный Квартал» — программа комплексной жилой застройки качественного жилья по доступной стоимости. Мы даем застройщику бесплатно землю взамен на снижение стоимости квадратного метра. В текущем году отобрано 7 регионов, где будет построено 2 млн кв метров для 30 тыс. семей. Программа «Дети Арктики» стартовала в том числе благодаря поддержке депутатов Госдумы РФ и Совета Федерации. По ней мы оплачиваем до 100 процентов расходов на детский отдых для 6 тыс. детей из арктических регионов РФ», — отметил Гаджимагомед Гусейнов.

Исторически одной из ключевых специализаций Архангельской области является научно-образовательная деятельность. Какова роль Архангельской области в подготовке кадров для Арктики и их закреплении в арктических регионах, рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский: «Я глубоко убежден, что директивным путем ничего сделать невозможно. Крайне неправильно, с точки зрения экономики, ограничивать передвижение людей. Человек должен самореализовываться там, где он будет наиболее полезен для своей страны, вне зависимости от направления, которое он выбирает. Мы десятилетиями говорили, что большая проблема российской экономики в низкой внутристрановой миграции трудовых ресурсов. Сегодня, будучи губернатором, я крайне заинтересован в том, чтобы наиболее талантливая и перспективная молодежь оставалась в регионе и развивала Архангельскую область. Надо создавать такие условия, которые были бы интересны с точки зрения самореализации, условия, которые были бы равны, а на самом деле, были бы лучше, чем в центральной части России, где жить значительно комфортнее. Издержки на Севере выше, и мы это решаем различными преференциальными инструментами и механизмами, которые государство предоставляет. В ближайшие годы это возможно, потому что Арктика сегодня раскрывается с новой стороны и получает новые перспективы развития. Государство изменило свой подход и отношение к развитию северных территорий».

В Мурманской области — еще одном регионе Арктической зоны России — в 2019 году утвердили стратегический план «На Севере-жить!» на основе предложений северян. За 3 года благодаря региональным выплатам и программе «Земский доктор» привлечено более 270 врачей, установлена минимальная зарплата для молодых учителей. Отдельное внимание уделяется развитию среднего и малого предпринимательства, реализуются программы «Гектар Арктики», «Губернаторский стартап». В 2021 году миграционная убыль сократилась в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в первую очередь правительство региона сосредоточилось на экономической базе. По словам губернатора, федеральное правительство и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики дали региону множество возможностей.

«Мы вместе бились за создание в Мурманской области первой и единственной в Арктике территории опережающего социально-экономического развития — «Столица Арктики». И это, в том числе, позволило за три года создать хорошую экономическую динамику. Так, рост инвестиций составил 30% (600 млрд рублей). Ни один проект, крупное предприятие или стройка не прекратили свою работу. Все это дало рост — промпроизводста на 17%, экономики на 16%, зарплат на 29% (13% реальные доходы)», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, Мурманская область входит в топ-10 субъектов по уровню доходу семей: «Это наша экономическая основа. Резиденты, которые у нас сейчас работают, уже создали 3 тыс. рабочих мест. Сейчас нам проще говорить с молодежью, потому что экономика именно здесь».

Вторым шагом по решению проблемы с оттоком населения Андрей Чибис назвал поддержку молодежи. Губернатор отметил, что молодые люди — основа Арктики.

«Проблема стала решаться с притоком молодых кадров. В 2020 году мы ввели новый принцип начисления северных надбавок. Специалисты до 35 лет получают до 80% от оплаты труда, в том числе и прибывшие в область. Крупные компании стали также повышать зарплаты. Таким образом, мы простимулировали частного работодателя. Отдельные категории, например, молодые учителя, получают минимум 40,5 тыс. рублей без учета надбавок. Также мы ввели региональный проект «Зарплата мамы», — рассказал о мерах поддержки глава региона.

Какие современные и эффективные инструменты развития кадрового потенциала Арктики использует и планирует внедрять федеральное правительство, рассказала Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая.

«Сегодня на уровне региональной политики принимаются те решения, которые предопределены решениями Президента РФ. Взгляд на Арктику, на Дальний Восток — это стратегия, которая была выбрана Президентом РФ давно, это умное предвидение тех уникальных возможностей, которые есть у России. Как привлечь кадры в регион? Россия действительно страна уникальных возможностей. Мы провели эксперимент на Камчатке, я предложила нашему молодому губернатору — спасибо проекту «Лидеры России», где участвуют действительно очень амбициозные в хорошем смысле, свежо и живо мыслящие люди. Я предложила провести эксперимент — сделать открытое, публичное приглашение для всех выпускников России и посмотреть, кто откликнется. Откликнулись ребята из Краснодарского края, Москвы, Московской области, Перми, Омска. Мной предложен проект создания платформы для целевого набора, Правительство РФ активно его поддержало. Нам важно обеспечить «свидание» работодателей и будущих студентов и молодых специалистов. Но только не по принципу узкотерриториальной принадлежности, а по принципу открытого предложения. Я бы предложила «Лидерам России» сделать призыв современных папанинцев. Нужно привнести элемент вызова, посмотреть, кто из молодых лидеров, которые участвуют в этом проекте, готовы взять на себя ответственность и поехать работать в Арктику, на Дальний Восток. Мне кажется, что только через такие реальные жизненные дороги можно выстроить большую перспективу Арктики. Полностью согласна с губернаторами в части того, что заработная плата в Арктике и на Дальнем Востоке должна быть повыше. Мое предложение заключается в том, чтобы северные надбавки и коэффициент выплачивались не через накопленный стаж, а с первого дня. Пусть это будет дополнительным стимулом для всех молодых специалистов. Если мы введем систему целевого набора, это будет очень сильная мотивационная история. Что касается предпринимателей, то в этой части мы предлагаем те преференции, которые мы создали для Дальнего Востока, переложить и на Арктику», — рассказала Ирина Яровая.

Насколько сегодня инвесторы готовы выступать заказчиками в системе образования, какой сегодня запрос у бизнеса в части компетенций работников, на примере Красноярского края рассказал генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко: «В ближайшие годы нас ждет серьезный вызов. Например, в Красноярском крае количество создаваемых в ближайшие пять лет рабочих мест превысит 100 тысяч единиц. Это серьезный вызов для рынка труда, который своими силами не справится с этой задачей. Часть инвесторов это понимают, реализуют свои проекты, которые обеспечивают их кадрами, но это единичные случаи. Системное решение этого вызова мы видим в формировании индивидуальных программ кадрового обеспечения для инвестиционных проектов, которые могли бы формироваться с участием инвестора региона и федерального Минобрнауки. Недавно мы провели исследование и выявили потребность наших инвесторов в рабочих специальностях и в компетенциях, ярко выделяются надпрофессиональные навыки (soft skills), которые очень востребованы на рынке. К сожалению, система образования сегодня не готова быстро менять подходы и реагировать на вызовы времени. Мы могли бы приблизиться к практике внедрения диплома компетенций. В этом смысле технологии конкурса «Лидеры России», которые уже создали суперэффективную, уникальную систему оценки компетенций, могли бы в этом вопросе очень помочь».

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что с 2021 года платформа совместно с Министерством науки и высшего образования РФ по поручению Президента РФ реализуют проект «Центры оценки и развития управленческих компетенций». Центры компетенций — это площадка, где студенты сначала проходят диагностику своих надпрофессиональных компетенций (soft skills), а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе каждый студент получает цифровое портфолио, а работодатель — специалиста с развитыми как профессиональными, так и надпрофессиональными компетенциями. За год создано 42 Центра компетенций в 22 субъектах страны. Центры есть в каждом федеральном округе, их работой охвачено уже более 60 университетов и 120 000 студентов. Часть центров — отраслевые.

Первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева поделилась, какие подходы Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики использует, чтобы справиться с вызовами в части кадрового обеспечения: «Как институт развития мы являемся центром экспертизы и знаний для макротерритории, поскольку работаем и с жителями, и с работодателями, и с региональными правительствами. В кадровом развитии первая наша задача и вклад — это анализ кадровой потребности. Мы проводим системную работу с резидентами Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики», в будущем прогнозируем создание новых 182 тысяч рабочих мест до 2030 года. Довольно серьезная цифра для арктической территории — это новые рабочие места, которые потребуют новые кадры. Этими прогнозами мы делимся с Минобрнауки РФ, что позволяет увеличивать количество бюджетных мест в вузах АЗРФ. Мы также транслируем эти знания абитуриентам и студентам: создаем навигатор востребованных профессий с горизонтом в 5 лет, показывая траекторию работы на территории русского Севера. Также хочу обозначить большой кадровый проект, который мы реализуем при поддержке Минобороны, — «Арктический призыв». В рамках этой инициативы мы работаем с молодыми людьми, которые сейчас заканчивают срочную службу, у многих из них есть среднее специальное образование, но еще нет опыта работы. Мы предлагаем им возможность работать в Арктике, предлагаем конкретную жизненную траекторию. В прошлом году запустили пилот с «Норильским никелем». 3,5 тысячи ребят, приближающимся к дембелю, предложили жить и работать в Арктической зоне РФ. 40% из них подтвердили интерес. Часть из них уже трудоустроена. В 2022 году мы расширяем географию: будем работать с 25 тыс. ребят, которые завершают военную службу, несколько десятков работодателей подключились к этой программе. Жизнь и работа на русском Севере — это не только возможность, но и личный вызов! Такая, в хорошем смысле, героизация работы в Арктике, развитие важнейших предприятий и территорий находит отклик у молодого поколения».

Какие еще шаги предпринимаются для привлечения и удержания молодежи в Арктике, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов: «В этом году мы запускаем проект «Больше, чем работа». Он объединит 29 субъектов, 4 из которых — арктические территории. Мы планируем развивать промышленный туризм, проводить стажировки для молодых людей на предприятиях. В этом году в проекте уже примут участие до 10 тысяч человек. Уже с десяток предприятий в регионах Арктики готовы предоставить и позиции для стажировки, и рабочие места. Речь идет о привлечении молодых людей: они приедут, посмотрят, что на предприятиях есть места для молодых специалистов, поймут, что в регионе с такой инфраструктурой жить интересно, и надеемся, будут оставаться. Также не могу не сказать о проекте «Больше, чем путешествие», который мы реализуем совместно с платформой «Россия — страна возможностей» и Ростуризмом. Это шанс для победителей наших конкурсов выехать и посмотреть страну, поучаствовать волонтерских и просветительских активностях. Люди приезжают не просто по туристической путевке, а по интересному маршруту, которых у нас уже более 300. Это позволит молодежи проникнуться красотой региона, людьми, с которыми они будут общаться, и возможно, задуматься о переезде в этот субъект».