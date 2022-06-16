Прибайкальский район, Бурятия, , 07:59 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью годовалого внука своей сожительницы. Трагедия произошла год назад в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Младенец Pexels.com

По данным следствия, 14 июля 2021 года местная жительница привезла сына к его бабушке, попросив присмотреть за ребёнком. К вечеру она навестила младенца, покормила его и умыла. В это время её мать с сожителем находились в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, женщина вновь отлучилась, после чего мальчик начал плакать.

«В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребёнка стали ему мешать. На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом, схватил нож и нанёс им несколько десятков ударов ребёнку по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс, а ход расследования был взят под контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным. По итогам слушаний мужчина был признан виновным и приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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