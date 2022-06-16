Уфа, 16 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Обстоятельства получения сотрудником полиции телесных повреждений устанавливают в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Полиция

По предварительной информации, вечером 10 июня текущего года в кафе Уфы сотрудники полиции, которые не находились при исполнении служебных обязанностей, поссорились. В ходе конфликта один из полицейских получил телесные повреждения.

Отмечается, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, они намерены провести судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников полиции.