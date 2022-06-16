Донецк, 16 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали посёлок Минеральное и город Ясиноватая. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Оба удара нанесены из Авдеевки. В 6:50 в сторону Минерального из миномёта выпущено две мины калибра 120 мм.

В 6:55 зафиксирована атака ствольной артиллерии. По Ясиноватой выпущено три снаряда калибра 122 мм.