Донецк, 16 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийским обстрелам город Макеевка и населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 04:50 украинские нацисты выпустили по Пантелеймоновке четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину.