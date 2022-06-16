Исламабад, 16 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Правительство Пакистана решило отменить субсидии на топливо на внутреннем рынке ради выполнения требований Международного валютного фонда (МВФ) для выделения кредитов, сообщает газета Dawn со ссылкой на главу пакистанского минфина Мифтаха Исмаила.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«С 26 мая цены на высокоскоростное дизельное топливо, бензин, керосин и легкое дизельное топливо выросли на 83%, 56%, 73% и 68,4% соответственно», — заявил он.

По словам министра, отмена субсидий на топливо необходима, чтобы Пакистан смог избежать дефолта. При этом, утверждает Исмаил, государство уже не несет убытков от продажи нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале МФВ согласился выделить Пакистану очередной транш размером $1 млрд по программе расширенного финансирования. Общий объем средств, который получит Исламабад в рамках этой программы должен составить $3 млрд.